Бесплатные автобусы запустят до парка "Остров Мечты"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Два бесплатных маршрута автобусов будут ходить от метро "Кожуховская" и станции Московского центрального кольца ЗИЛ до тематического парка "Остров Мечты", сообщает ТАСС.

Директор Научно-исследовательского института "МосТрансПроект" Александр Поляков рассказал, что решение сделать шаттлы бесплатными принял Сергей Собянин.

От "Кожуховской" до парка будут следовать 12 автобусов, от станции ЗИЛ – 10 автобусов. Они будут ходить с интервалами в пять минут. Время в пути от метро составит 18 минут, от МЦК – 15 минут.

Отмечается, что это будут новые автобусы большой вместимости. Всего транспортная схема обслуживания парка позволит переместить 100 тысяч человек в сутки в самые загруженные дни.

Руководитель проекта "Остров Мечты" Константин Голубев ожидает большой поток посетителей в парке, особенно в первый год работы. По его словам, предварительно количество гостей тематического парка с аттракционами может достигать 7,5 миллиона человек в год, а посетить весь комплекс "Остров Мечты" смогут 50 миллионов.

В связи с этим, отмечает он, вопрос транспортной доступности проекта – один из самых важных и сложных. Голубев добавил, что построен надземный пешеходный переход от станции метро "Технопарк" через проспект Андропова, а для машин возводится мост через Кожуховский затон.

На территории парка организуют парковку для такси и туристических автобусов. Также у "Острова Мечты" будут останавливаться восемь маршрутов городского транспорта, которые курсируют от станции метро "Красногвардейская" и "Дубровка", от Котельнической набережной, Автозаводского моста и Таганской площади.

От станции метро "Технопарк" дойти до центрального входа в парк можно за шесть минут, от остановки шаттлов – за пять минут, от Южного речного вокзала – за семь минут.

"Остров мечты" – это первый в России городской курорт, расположенный на берегу Москвы-реки. На территории появится самый крупный крытый тематический парк – место, где дети и их родители могут повеселиться от души, окунувшись в мир мультфильмов.

Масштабный проект реализуется на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Объект будет полностью крытым, в нем расположатся следующие части: тематический парк с аттракционами, городской променад (торгово-прогулочная галерея, где будут воссозданы улочки и достопримечательности городов мира), а также ландшафтный парк, поделенный на северную и южную части.