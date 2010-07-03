Четыре моста через реки планируется достроить в Москве до конца года

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Четыре автомобильных моста через Москву-реку и Сетунь планируется достроить до конца 2019 года, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что сейчас в столице действует 35 мостов. Однако этого недостаточно, признал заммэра. Возвести собираются еще порядка 24 автомобильных и пешеходных мостов через разные реки.

Сейчас активно строятся четыре из них. Это два моста через реку Сетунь в районе Раменки, которые появятся при работах над Южным дублером Кутузовского проспекта.

Сооружается также мост в рамках строительства Северо-Западной хорды. Он соединит улицу Народного Ополчения и Нижние Мневники. Кроме того, возводится мостовой переезд через Москву-реку в Кожуховском затоне.

Хуснуллин также заявил, что в этом году в столице планируется построить порядка 45 километров тоннелей метро. Это станет рекордным объемом реализации программы развития подземки.

За первую половину года с помощью тоннелепроходческих комплексов уже пройдено 22 километра тоннелей. Заммэра отметил, что за 2011–2018 годы в столице построено 137 километров линий с учетом Московского центрального кольца.

Он поделился подробностями и о МЦД. Первые два диаметра свяжут между собой 46 районов города. На скоростном транспорте смогут ездить более миллиона москвичей, он откроется и в тех районах, где нет метро.