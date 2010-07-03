Москва вышла на второе место в мире по темпу строительства дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва вышла на второе место в мире по темпам строительства дорог. Это следует из исследования консалтинговой компании PriceWaterhouse Coopers (PwC), размещенного на официальном сайте организации.

"Москва демонстрирует значительный темп прироста протяженности дорог, уступая по данному показателю только Пекину. При этом, в отличие от Пекина и большинства других городов сравнения, Москва стабильно наращивала темпы ввода дорог в течение последних пяти лет", – говорится в исследовании.

Согласно материалам исследования, за последние восемь лет в столице было возведено 8201 километр дорог и 254 мостов, тоннелей и эстакад. Были созданы дополнительные полосы на узких участках, построены дублеры. За восемь лет, по результатам исследования, протяженность столичных дорог увеличилась на 19%.

Ранее был открыт второй участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, в том числе первый в Москве совмещенный метро- и автомобильный тоннель на пересечении с Калужским шоссе. Также открылся путепровод в районе ТПУ "Столбово". Путепровод входит в состав строящейся магистральной улицы МКАД – Коммунарка – Остафьево. Для обслуживания магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе создан локальный диспетчерский пункт ГБУ "Гормост".

В 2019 году планируют сделать более безопасными шесть аварийных участков МКАД. По данным мониторинга за 2018 год, чаще всего водители нарушают правила дорожного движения в районе 14, 21, 24, 31, 43 километров и с 89-го по 90-й километр кольцевой автодороги.

За последние годы завершена реконструкция 14 развязок МКАД. В текущем году планируется построить около 70 километров дорог, 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов. Власти столицы намерены построить более 500 километров новых дорог в период с 2019 по 2023 годы.

