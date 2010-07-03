Участок южного дублера Кутузовского проспекта запустят к концу лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Движение на первом участке южного дублера Кутузовского проспекта запустят в конце августа – начале сентября. К июлю 2020 года будет построен второй участок магистрали – от транспортной развязки на Минской улице до пересечения с Третьим транспортным кольцом. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Южный дублер Кутузовского проспекта строится на всем его протяжении. Он разделен на два участка. Первый – от Аминьевского шоссе до Минской улицы с транспортной развязкой на Минской. Движение по нему планируется запустить в конце августа – начале сентября этого года. Второй участок – от транспортной развязки на Минской до пересечения с Третьим транспортным кольцом – должен быть построен к июню 2020 года", – рассказал глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Трасса разгрузит Кутузовский проспект и прилегающие к нему улицы. Также южный дублер обеспечит удобный подъезд к инновационному центру "Сколково".

А жители района Раменки смогут быстрее добираться до центра города, к метро и железнодорожной платформе Матвеевской, значительно свободнее станет движение на Можайском и Аминьевском шоссе, на Мосфильмовской улице.

Уточняется, что работы проводят около 500 строителей, задействовано 85 единиц техники. Протяженность трассы составит 12 километров, на ней будут размещены восемь путепроводов, две эстакады и четыре моста.

Ранее сообщалось, что строительство Северного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить в 2021 году. Он является первой дорогой в Москве, которая строится на условиях концессионного соглашения.

