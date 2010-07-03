Северный дублер Кутузовского проспекта достроят в 2021 году

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить в 2021 году. Об этом заявил вице-мэр по экономике и имущественно-земельным отношениям Москвы Владимир Ефимов.

Этот дублер является первой дорогой в Москве, которая строится на условиях концессионного соглашения. Концессионер – компании, входящие в группу УК "Лидер".

Планируется, что все расходы по строительству лягут на плечи инвестора. Северный дублер Кутузовского проспекта будет связывать между собой Молодогвардейскую транспортную развязку с деловым центром "Москва-сити". Длина трассы будет превышать 10 километров, это будет дорога шириной в 4-6 полос.

Сейчас территорию уже готовят к переносу коммуникаций. Строительство основного хода дороги планируется начать осенью 2019. Дублер будет сдан в эксплуатацию в 2021 году.

Ранее сообщалось, что строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное с ее продлением до деревни Потапово планируют полностью завершить в 2023 году.

