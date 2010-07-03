Трассу Солнцево – Бутово – Видное планируют достроить в 2023 году

Строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное с ее продлением до деревни Потапово планируют полностью завершить в 2023 году, сообщил первый замруководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.
По его словам, трассу будут сдавать в эксплуатацию участками.
Аксенов отметил, что на данный момент построены наиболее сложные участки дороги. Ведутся работы по строительству развязок и тоннелей.
"В связи с необходимостью дороги до деревни Потапово, мы прогнозируем окончательный срок строительства 2023 годом, при этом наиболее сложные и тяжелые участки уже пройдены", – приводит слова Аксенова Агентство "Москва".
По словам Аксенова, в отдельные периоды трассу строили одновременно 5 тысяч человек.
Трасса пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, до Бутова к Варшавскому шоссе и городу Видное.
Дорога станет дублером юго-западной части МКАД. Водители смогут добираться из двух столичных районов в Видное, не заезжая на кольцевую дорогу.
Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что на трассе Солнцево – Бутово – Видное появится путепровод в форме буквы S. Он протянется от Калужского шоссе до ТПУ "Столбово" на улице Поляны.
Радиус путепровода составит почти 80 метров, общая протяженность – 464 метра.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.