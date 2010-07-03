Трассу Солнцево – Бутово – Видное планируют достроить в 2023 году

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Строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное с ее продлением до деревни Потапово планируют полностью завершить в 2023 году, сообщил первый замруководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

По его словам, трассу будут сдавать в эксплуатацию участками.

Аксенов отметил, что на данный момент построены наиболее сложные участки дороги. Ведутся работы по строительству развязок и тоннелей.

"В связи с необходимостью дороги до деревни Потапово, мы прогнозируем окончательный срок строительства 2023 годом, при этом наиболее сложные и тяжелые участки уже пройдены", – приводит слова Аксенова Агентство "Москва".

По словам Аксенова, в отдельные периоды трассу строили одновременно 5 тысяч человек.

Трасса пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, до Бутова к Варшавскому шоссе и городу Видное.

Дорога станет дублером юго-западной части МКАД. Водители смогут добираться из двух столичных районов в Видное, не заезжая на кольцевую дорогу.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что на трассе Солнцево – Бутово – Видное появится путепровод в форме буквы S. Он протянется от Калужского шоссе до ТПУ "Столбово" на улице Поляны.

Радиус путепровода составит почти 80 метров, общая протяженность – 464 метра.