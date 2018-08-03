В Москве планируют построить семь путепроводов до 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице планируют построить семь путепроводов, которые создадут целостные транспортные связи между районами. Строительство запланировано в рамках развития московской транспортной инфраструктуры в 2018-2021 годах, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

В рамках строительства трассы "Солнцево-Бутово-Видное", по его словам, Москомархитектура согласовала три проекта путепроводов.

Кузнецов отметил, что эта трасса позволит транспорту двигаться непрерывно от Киевского до Калужского шоссе параллельно МКАД. Кроме того, дорога соединит два столичных района и город Видное.

"Ранее Москомархитектура выдала АГР на два путепровода длиной порядка 100 метров в поселении Сосенское, около деревни Столбово, дом 19", – сказал Кузнецов.

Согласно программе, предусматривается строительство путепровода над Курским направлением Московской железной дороги. Он соединит ТТК и Новохохловскую улицу и обеспечит выход на Нижегородскую улицу – Рязанский проспект. Это создаст транспортные связи между районами.

Планируется, что новый путепровод свяжет Проектируемый проезд №2236 и улицу Хачатуряна.

Также разрабатываются проекты для строительства путепровода через Октябрьскую железную дорогу и моста через реку Сходня в Зеленограде.

Кроме того, путепроводы через железнодорожные пути планируется построить на участках Северо-Западной хорды, Северо-Восточной хорды, Юго-Восточной хорды, Южной рокады, Южного дублера Кутузовского проспекта.

Как сообщалось ранее, в районе пересечения Киевского шоссе с магистралью Солнцево – Бутово – Видное построят 4,7 километра новых дорог. По новым дорогам начнут ходить автобусы. На маршрутах установят четыре светофора и новые остановочные пункты с заездными карманами.