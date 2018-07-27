В Ново-Переделкине построят новые дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе пересечения Киевского шоссе с магистралью Солнцево – Бутово – Видное построят 4,7 километра новых дорог. Проект одобрила Градостроительно-земельная комиссия.

Проект предусматривает строительство проезда от Киевского шоссе до проектируемого проезда № 6662 протяженностью 1,6 километра.

Также появится проезд от улицы Родниковая до магистрали "Солнцево – Бутово – Видное" – 1,4 километра. На нем организуют транспортную развязку с путепроводом и съездами-въездами (850 метров).

Кроме того, планируется организовать подъезды к торговым комплексам (350 метров), мост через реку Сетунь (80 метров), боковой проезд вдоль Киевского шоссе (300 метров) и проезд в районе пересечения улиц Шолохова и Новоорловская (150 метров).

По новым дорогам начнут ходить автобусы. На маршрутах установят четыре светофора и новые остановочные пункты с заездными карманами.

На регулируемых перекрестках и рядом с автобусными остановками обустроят наземные пешеходные переходы. Для велосипедистов на новых дорогах разметят велодорожки, предусмотрены тротуары для пешеходов.

Строительство дорог должно улучшить качество транспортного обслуживания жителей района Ново-Переделкино и поселения Московский. Проект планировки вынесут на публичные слушания.