Шесть аварийных участков МКАД планируют обезопасить

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В текущем году планируют сделать более безопасными шесть аварийных участков МКАД, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

"По данным мониторинга за 2018 год, чаще всего водители нарушают ПДД в районе 14, 21, 24, 31, 43 километров и 89–90 километра МКАД. В этом году планируем сделать эти участки более безопасными, для чего обустроим рубежи самоконтроля дистанции, нанесем шумовые полосы и горизонтальную разметку, установим дополнительные комплексы фото- и видеофиксации, усилим информирование водителей", – написал мэр.

Собянин подчеркнул, что каждый день на МКАД выезжают около 1,36 миллиона автомобилистов. Чтобы улучшить трафик нужно построить четыре новые хорды внутри города и Центральную кольцевую автодорогу.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что развязку на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД планируют запустить ко Дню города. Заммэра добавил, что четыре развязки находятся в проектировании – на улице Липецкая, на улице Осташковская, на улице Верхние Поля и улице Капотня.

Кроме того, к 2023 году планируют закончить строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное с ее продлением до деревни Потапово. По словам первого замруководителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова, что на данный момент построены наиболее сложные участки дороги. Ведутся работы по строительству развязок и тоннелей.

Трасса пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, до Бутова к Варшавскому шоссе и городу Видное.