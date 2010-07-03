Открыт второй участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин принял участие в открытии второго участка магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, включая первый в Москве совмещенный метро- и автомобильный тоннели на пересечении с Калужским шоссе.

Также открыт путепровод в районе ТПУ "Столбово", входящий в состав строящейся магистральной улицы МКАД – Коммунарка – Остафьево.

"Это уникальное сооружение участков дороги "Солнцево – Бутово – Варшавка" построили меньше чем за два года. В составе участка уникальное инженерное сооружение, которое включает в себя и метротоннель, и тоннель для автомобилей. Таких тоннелей мы не строили в Москве, это первый опыт. Он позволит улучшить дорожную сеть, автомобильное движение, самое главное – это позволит в ближайшую неделю открыть новые станции метро от Саларьево до Коммунарки. Это кардинально изменит ситуацию транспортной доступности для всей "новой" Москвы", – сказал мэр столицы.

Собянин также добавил, что к каждой новой станции метро постарались проложить дороги, обеспечить пешеходную доступность, парковки.

Он поздравил местных жителей и напомнил, что остальные участки этой автомагистрали находятся в стадии строительства или проектирования. "Продолжаем дальше работать над этой магистралью", – заключил он.

После открытия движения мэр осмотрел локальный диспетчерский пункт и пообщался с сотрудниками.

Магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе связывает Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Она станет дублером юго-западной и южной частей МКАД, а также одной из основных артерий транспортного каркаса ТиНАО. Общая протяженность новых дорог с учетом развязок ориентировочно составит 87,4 километра. Уникальность магистрали заключается в интеграции с участком Сокольнической линии метро. Это первый подобный опыт строительства.

Выходы из станций расположены на обеих сторонах автомагистрали. Движение транспорта по первому участку магистрали между Киевским и Калужским шоссе открыто в августе 2018 года. В составе открывающегося, второго участка – от Калужского шоссе до ТПУ "Столбово" – построено 7,3 километра дорог, включая двухкилометровый совмещенный метро- и автомобильный тоннели на пересечении с Калужским шоссе.

Сооружение состоит из пяти участков, три из которых проходят под основным ходом Калужского шоссе (1,44 километра, четыре полосы в каждом направлении). Еще два участка (0,62 километра) обеспечивают въезд с Калужского шоссе на магистраль Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и выезд с магистрали на шоссе.

Всего в составе второго участка магистрали построены основной ход от тоннеля под Калужским шоссе до ТПУ "Столбово" (1,35 километра), эстакада в районе ТПУ "Столбово" (464 метра), боковые проезды в районе станции метро "Коммунарка" в сторону Калужского шоссе и ТПУ "Столбово" (1,6 километра), съезды с магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе на Калужское шоссе в сторону МКАД и с Калужского шоссе на магистраль в сторону ТПУ "Столбово" (245 метров).

Также обустроены улично-дорожная сеть, прилегающая к зданию локального диспетчерского пункта (342 метра), подъездные дороги к ТПУ "Столбово", тяговой подстанции и очистному сооружению (828 метров). В рамках благоустройства прилегающей территории планируется высадить 368 деревьев (ель, клен, липа и лиственница), 9 386 кустарников (пузыреплодник, дерен, можжевельник и туя) и разбить 120,5 тысячи квадратных метров газонов.

Одновременно с этим завершено строительство путепровода длиной 293 метра на пересечении трассы с будущей магистральной улицей МКАД – Коммунарка – Остафьево. Работы выполнены в два раза быстрее запланированных сроков – всего за полгода – с января по июнь 2019 года.

Для обслуживания магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и других новых инженерных и дорожных объектов в ТиНАО создан локальный диспетчерский пункт ГБУ "Гормост". Он размещен в трехэтажном здании. Пункт оснащен уникальными системами мониторинга и управления.

Ранее Собянин сообщил, что в текущем году планируют сделать более безопасными шесть аварийных участков МКАД. По данным мониторинга за 2018 год, чаще всего водители нарушают ПДД в районе 14, 21, 24, 31, 43 километров и с 89-го по 90 километр МКАД.

