Реконструкцию МКАД планируют завершить до конца 2021 года

Реконструкцию МКАД планируется полностью завершить до конца 2021 года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, развязку на пересечении улицы Генерала Дорохова с МКАД планируют запустить ко Дню города.
"Вторая развязка в районе Бесединского моста, мы ее планируем запустить к концу этого года, и еще одна развязка в районе Волоколамского шоссе – мы ставим задачу в 2020 году ее закончить", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".
Заммэра добавил, что четыре развязки находится в проектировании – на улице Липецкая, на улице Осташковская, на улице Верхние Поля и улице Капотня.
"И закончив все эти развязки можно будет сказать, что реконструкция МКАД полностью завершена", – сказал Хуснуллин.
Заммэра добавил, что на сегодняшний день 14 развязок на МКАД полностью реконструированы.
Кроме того, к 2023 году планируют закончить строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное с ее продлением до деревни Потапово. По словам первого замруководителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова, что на данный момент построены наиболее сложные участки дороги. Ведутся работы по строительству развязок и тоннелей.
Трасса пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, до Бутова к Варшавскому шоссе и городу Видное.
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