Первые маршруты МЦД свяжут между собой 46 районов Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более миллиона москвичей смогут ездить на скоростном транспорте после запуска первых двух Московских центральных диаметрах. Они свяжут между собой 46 районов города, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Стройкомплекс столицы.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, этот проект потянет за собой развитие прилегающих к железным дорогам территорий. Появится также импульс к развитию неиспользуемых сейчас площадей.

"В городе появятся новые точки роста, инвестиции, а значит, и новые проекты развития появятся на тех территориях, которые сегодня "выключены" из жизни города", – подчеркнул он.

Заммэра заявил, что скоростной транспорт благодаря МЦД откроется и в тех районах, где нет метро. Это районы Северный, Дмитровский, Восточное Дегунино, Можайский и Щербинка, в которых живут 400 тысяч человек.

МЦД-1 и МЦД-2 пройдут по маршрутам Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Это 132 километра путей и 66 станций. Курсировать там будут спроектированные и собранные в России поезда "Иволга". Запустят эти диаметры в ноябре.

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Будет действовать единая билетная система. Интервалы движения поездов составят пять–шесть минут в часы пик.