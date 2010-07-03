Все маршруты МЦД планируют запустить до 2025 года

Все пять маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) планируется запустить до 2025 года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в ходе Московского урбанистического форума.
"МЦД-1 и МЦД-2 с интервалом порядка шести минут и увеличением количества пар электропоездов мы хотим в конце этого года – максимум в начале следующего уже запустить в эксплуатацию", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".
Кроме того, заммэра отметил, что к 2023 году в столице произойдет прорыв в развитии транспортной системы.
Предполагается, что в столице через четыре года будет более 1 тысячи километров линий подземного и наземного метро и 1,3 километра дорог.
"К этому времени суммарная протяженность столичной подземки, МЦК и МЦД, которые мы считаем также наземным метро, составит порядка 1 тысячи километров", – сказал Хуснуллин.
Он уточнил, что, по данным исследования Boston Consulting Group (BCG), масштабная программа развития метрополитена, включая МЦД, в будущем выведет Москву в лидеры среди мировых мегаполисов по плотности сети и станций метро. Также увеличится протяженность дорог.
Ранее Сергей Собянин назвал МЦД одним из самых эффективных транспортных проектов столицы. Мэр отметил, что данный транспорт для жителей столицы и Подмосковья снизит напряжение на магистральных дорогах. В целом Собянин отметил, что объем пригородного сообщения столицы с другими регионами должен достигать около трех миллионов человек в день.
Проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. График работы МЦД выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Благодаря запуску МЦД будут созданы свыше 30 тысяч дополнительных рабочих мест на транспортных предприятиях.
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