Мэр назвал МЦД одним из самых эффективных транспортных проектов

Сергей Собянин назвал МЦД одним из самых эффективных транспортных проектов столицы. Об этом сообщил мэр в эфире телеканала Москва 24.
"Эти диаметры пройдут от ближайших городов Подмосковья с одного конца в другой через всю Москву. Это, на мой взгляд, один из самых эффективных транспортных проектов Москвы и Московского региона", – заявил мэр столицы.
Мэр добавил, что данный транспорт для жителей столицы и Подмосковья снижает напряжение на магистральных дорогах. В целом Собянин отметил, что объем пригородного сообщения столицы с другими регионами должен достигать около трех миллионов человек в день.
"Мы нарастили пригородное сообщение. Объем пригородного сообщения в два раза увеличен, у нас ежедневно передвигался миллион человек на электричках, сейчас – два миллиона, а мы ставим себе задачу – три миллиона и больше объем ежедневных перевозок сделать", – сказал Собянин.
Собянин также сделал акцент на росте сделок по аренде недвижимости и заявок на строительство возле Московского центрального кольца (МЦК). Он добавил, что с момента запуска кольца количество сделок увеличилось на две трети.
"Кардинальным образом изменилась ситуация. И это, конечно, дополнительный доход, использование земли", – сказал мэр.
Проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. График работы МЦД выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Благодаря запуску МЦД будут созданы свыше 30 тысяч дополнительных рабочих мест на транспортных предприятиях.
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