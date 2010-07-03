Собянин рассказал о реконструкции развязок на МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Транспортная развязка на пересечении МКАД с улицы Генерала Дорохова будет в 2019 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте, которые проводятся в рамках реконструкции развязок на МКАД.

"Программа реконструкции развязок Москвы состоит из 20 объектов. Каждый из этих объектов – сложнейшие инженерные сооружения, масштабные, сложные, но тем не менее дающие очень серьезный эффект по разгрузке МКАДа и вылетных магистралей. Из этих 20 развязок 14 уже построено. Две находятся в стадии строительства и четыре – в стадии проектирования. Одна из строящихся развязок – это развязка улицы Генерала Дорохова и МКАД", – сказал мэр.

По его словам, ввод развязки на пересечении МКАД и улицы Генерала Дорохова улучшат транспортную доступность жителей Солнцево, обеспечит въезд и выезд транспорта с Северо-Западной хорды.

"В целом она улучшит движение в этом районе. По плану она должна быть построена в 2020 году. Постараемся на год раньше ее запустить – уже в этом году", – отметил Собянин.

Всего в рамках реконструкции развязки МКАД с улицей Генерала Дорохова будет построено 5,5 километра дорог.

В материалах пресс-службы мэрии сообщается, что будет реконструирован путепровод на пересечении с МКАД, построены съезды с улиц Генерала Дорохова и Торговая на внешнюю и внутреннюю стороны МКАД, а также с МКАД на эти улицы.

Прилегающий участок МКАД будет расширяться за счет строительства бокового проезда с внешней стороны и обустройства переходно-скоростных полос.

Торговую улицу расширят для движения общественного транспорта до шести полос, а также соединят ее с улицей Княжеская и организуют разворот для общественного транспорта.

Кроме того, будут установлены шумозащитные экраны в районе улицы Княжеская вдоль внешней стороны МКАД

За последние годы завершена реконструкция 14 развязок МКАД. В текущем году планируется построить около 70 километров дорог, 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов. Власти столицы намерены построить более 500 километров новых дорог в период с 2019 по 2023 годы.