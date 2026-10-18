Россия предложила создать в Москве региональную платформу на базе Всемирного банка

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Россия предлагает организовать в Москве региональную платформу обмена знаниями на базе Всемирного банка. Об этом в интервью ТАСС по итогам участия в осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

По его словам, Россия поднимает перед партнерами вопрос о возобновлении переговоров по такой площадке – раньше они уже шли. Платформа была бы полезна и "для стран региона, и для стран глобального Юга, и для нас".

Оверчук обратил внимание, что Россия давно перестала быть заемщиком Всемирного банка. Страна находится в положении, когда сама может предложить что-то миру.

Всемирный банк, пояснил вице-премьер, накопил огромное количество знаний и экспертизы по самым разным направлениям, ведет постоянные исследования, делится ими с другими странами и собирает лучшие мировые практики. Россия, по его словам, участвует в этой работе.

Ранее МВФ выступил за повышение учетных ставок центробанками разных стран. Как отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сейчас подходящий момент для выверенной "ястребиной позиции" в денежно-кредитной политике многих государств.