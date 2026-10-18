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18 октября, 12:16

Общество

Песков поздравил россиян с Днем отца

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил россиян с Днем отца, отметив, что дети растут в особенной атмосфере семейных и традиционных ценностей.

"У нас в стране, в целом, с нашими семейными ценностями, традиционными ценностями, в целом дети растут в особенной атмосфере. И я думаю, что это будет еще очень гармоничным дополнением для этой особенной атмосферы", – указал он.

Песков также назвал отцовство огромной ответственностью.

"Я сам отец не единожды, у меня много детей. Отцовство – это великолепное чувство, но при этом – огромная ответственность. Именно отец закладывает в ребенке фундамент знаний, характер во многом", – добавил он.

Ко Дню отца сеть кинотеатров "Москино" подготовила специальную программу. 18 октября в десяти кинотеатрах бесплатно покажут советский фильм Евгения Карелова "Дети Дон Кихота" 1965 года. Для посещения сеансов необходимо заранее зарегистрироваться.

Между тем в Госдуме предложили давать отцам право на оплачиваемый отпуск на 14 дней в течение первых трех месяцев со дня рождения или усыновления ребенка. По мнению депутатов, это позволит семье самостоятельно выбрать наиболее востребованный период получения поддержки.

В честь Дня отца телеканал "Москва 24" запустил в MAX специальный бот

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