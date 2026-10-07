МВФ поддержал повышение ставок центробанками США, Европы и Японии

Фото: depositphotos/santypan

Международный валютный фонд (МВФ) выступил за повышение учетных ставок центробанками разных стран. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая в Сингапуре перед осенней сессией руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

По ее словам, сейчас подходящий момент для выверенной "ястребиной позиции" в денежно-кредитной политике многих государств. Поэтому Георгиева назвала уместными действия Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и Банка Японии, которые подняли ставки и выступили с решительными заявлениями. Это привело к пересмотру траектории будущих изменений учетных ставок.

Глава МВФ пояснила, что последние 17 лет были для политиков относительно легкими: процентные ставки оставались ниже темпов роста ВВП. Экономики стран росли быстрее, чем суммы, которые государствам приходилось отдавать по долгам, и долговая нагрузка смягчалась. Теперь повышение ставок положило этому конец.

Ранее в Центробанке России заявляли, что регулятор сможет вернуться к снижению ключевой ставки, когда увидит устойчивое замедление инфляционных процессов. Банк России на предыдущем заседании сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

Следующее заседание Совета директоров регулятора по вопросу ключевой ставки пройдет 23 октября. При этом ожидается, что в 2027 году состоится 8 заседаний. Они пройдут в феврале, марте, апреле, июне, июле, сентябре, октябре и декабре.

