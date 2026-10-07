В МВФ предупредили о риске выхода ИИ из-под контроля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Искусственный интеллект (ИИ) может привести к массовым сокращениям рабочих мест, а его передовые модели способны выйти из-под контроля человека. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе своего выступления в Сингапуре перед осенней сессией руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

"Мы будем учиться в процессе (развития ИИ. – Прим. ред.), но уже сейчас понимаем, что ключевую роль играет готовность к внедрению ИИ, включая цифровую инфраструктуру, готовность рынка труда и нормативные ограничения", – приводит ее слова ТАСС.

По словам Георгиевой, это позволит воспользоваться преимуществами нейросетей и справиться с серьезными последствиями.

Директор американской компании OpenAI Сэм Альтман ранее заявил, что развитие искусственного интеллекта может привести к потере человечеством контроля над технологией и чрезмерной концентрации власти у отдельных людей. Он подчеркивал, что ИИ должен работать в интересах людей, а системы безопасности должны развиваться быстрее самих моделей.

При этом, по его мнению, преимущества развития ИИ перевешивают риски. Обществу придется принять некоторые негативные последствия, заключил Альтман.