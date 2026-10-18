Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Улицу Маршала Сергеева благоустроили в районе Кунцево на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Работы решено было провести из-за износа дорожного покрытия, поскольку из-за интенсивного автомобильного движения образовалась колейность, которая доставляла дискомфорт водителям и могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

В рамках работ специалисты установили более 150 новых энергоэффективных светильников, перенесли воздушные линии связи и другие коммуникации в подземную кабельную канализацию, обновили покрытие проезжей части площадью 11,5 тысячи квадратных метров, заасфальтировали тротуары площадью почти 5,4 тысячи квадратных метров и заменили бортовой камень.

Кроме того, они нанесли разметку на проезжую часть, разместили дорожные знаки, на участках с активным пешеходным потоком установили "лежачих полицейских" для контроля скоростного режима и привели в порядок 18,8 тысячи квадратных метров газона.

Ранее масштабное благоустройство провели на Тарутинской улице в Москве. На проезжей части уложили новый асфальт площадью более 6 тысяч квадратных метров. Покрытие отличается повышенной износостойкостью и способно выдерживать высокие нагрузки. Также полностью заменили покрытие на тротуарах площадью 1,7 тысячи "квадратов".

