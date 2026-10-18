Собянин: в проект бюджета заложены средства на развитие "Московского долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В бюджете на 2027–2029 годы на реализацию проекта "Московское долголетие" предусмотрено 11,6 миллиарда рублей, из них 3,9 миллиарда – в 2027 году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

По его словам, за восемь лет программа стала экосистемой, которая позволяет старшему поколению общаться, учиться, заниматься спортом и творчеством, а также заботиться о физическом и ментальном здоровье.

В настоящее время в столице работает более 140 центров московского долголетия. Участникам доступны больше 100 видов активностей и свыше пяти тысяч клубов по интересам.

Ранее в центрах "Московское долголетие" стартовал марафон против осенней хандры. Он объединяет семь направлений, связанных с самочувствием, эмоциональным состоянием, внешностью, стилем, питанием, физической активностью и новыми впечатлениями.

Участников ждут поездки по Москве на обзорных автобусах в утреннее и вечернее время, прогулки по реке на яхтах флотилии "Рэдиссон Ройал" с экскурсоводами по маршруту "Сердце столицы", а также интеллектуальные игры.