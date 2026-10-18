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18 октября, 10:29

Город

Первый национальный аукцион лошадей пройдет на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Первый национальный аукцион Vostok пройдет на ВДНХ 1 ноября. Он станет дебютным в истории российского конного рынка, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Торги пройдут в Большом конном манеже Центра национальных конных традиций. Центр создан на базе отреставрированного исторического павильона "Коневодство" 1954 года постройки.

Аукцион объединит заводчиков, владельцев хозяйств, профессиональных спортсменов, любителей конного спорта и лошадей. Принять участие в торгах и приобрести перспективную лошадь смогут покупатели со всего мира.

Перед выходом на манеж каждое животное осмотрят ветеринары и тренеры. При оценке будут учитывать происхождение, генетическую линию, здоровье, темперамент и спортивный потенциал.

Направление классических дисциплин – конкура и выездки – представят лошади ганноверской, вестфальской, тракененской, голштинской и бельгийской пород. Ценителям национальных традиций, скачек и драйвинга предложат буденновских, ахалтекинских и донских коней, для юношеского направления – райд-пони.

Посетители смогут приобрести молодняк редких и классических мастей – от соловых и изабелловых до серых, гнедых, рыжих и вороных.

Участие в торгах подтвердили более десяти хозяйств страны. Покупатели смогут заранее ознакомиться с каталогом, родословными и ветеринарными документами.

Ранее в столице завершили реставрацию исторических пилонов с конными скульптурами у Центрального московского ипподрома, восстановив их первоначальный облик. Пилоны расположены в начале Беговой аллеи со стороны Ленинградского проспекта. Массивные столбы украшены скульптурной композицией "Диоскуры, укрощающие коней".

Центральный Московский ипподром открылся после реконструкции

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