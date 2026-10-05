Центральный московский ипподром обеспечили надежным энергоснабжением

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Центральный московский ипподром на севере столицы получил надежное энергоснабжение с резервом. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы в MAX.

Присоединенная мощность составила 9,5 мегаватта. Для этого построили распределительную подстанцию 20 киловольт и 6 трансформаторных подстанций, оснащенных современными российскими трансформаторами. Кроме того, проложили более 9 километров кабельных линий напряжением 20 киловольт повышенной пропускной способности. Половину трассы выполнили методом горизонтально-направленного бурения, что позволило обойти дороги, тротуары и инженерные коммуникации.

"В городе на постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям значимых для столицы объектов, обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение горожан", – отметил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Электроэнергия подается по второй категории надежности. Это значит, что при технологическом нарушении на одной питающей линии напряжение автоматически переключится на резервную.

В середине сентября Сергей Собянин, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут открыли Центральный Московский ипподром после реконструкции. Мэр столицы назвал это событие большим праздником для всех причастных к конному спорту. Всю спортивную инфраструктуру ипподрома на Беговой улице возвели заново.