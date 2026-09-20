Пинакли и вазоны отреставрировали в главном корпусе Московского ипподрома

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Более 21 тысячи декоративных элементов на фасадах и свыше 12 тысяч – в интерьерах отреставрировали в главном корпусе Центрального Московского ипподрома. В их число вошли пинакли, вазоны и историческая живопись, сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В результате реализации проекта удалось сохранить его архитектурную идентичность и одновременно создать современный комплекс, где есть все необходимое для проведения соревнований, подготовки спортсменов и отдыха горожан. Особую сложность представляли работы в исторической части", – цитирует его пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

В рамках расчистки фасадов и интерьеров выяснилось, что ипподром является "многослойным" объектом, в котором сохранились элементы дореволюционных конструкций, наследие масштабной перестройки 1950-х годов и многочисленные следы поздних ремонтных вмешательств.

По словам руководителя департамента гражданского строительства Москвы Алексея Александрова, реконструкция коснулась конструктива и элементов декора. Во время работ специалисты восстановили несущую способность фундамента. Они укрепили кирпичную кладку, полностью модернизировали инженерную инфраструктуру, обновили более 600 декоративных элементов фасада, включая горельеф фронтона, 131 бетонный фасадный элемент и скульптуры XIX века.

Также были восстановлены 22 цветных витража, полихромная роспись барельефа и декоративная роспись капителей на трибунах. В помещениях отреставрировали 36 исторических люстр и бра.

Кроме того, в ходе реставрации специалисты нашли подпись скульптора, а при расчистке барельефов трибун – историческую живопись. К началу работ она оказалась почти полностью потеряна, однако мастера скорректировали проект реставрации и внесли в него воссоздание живописного слоя.

Вместе с тем в рамках реставрации были обнаружены следы поздних ремонтных вмешательств и детали исторического облика, которые не фиксировались в архиве. К примеру, установлено, что фасадные рельефы были разноцветными, а не однотонными. На исторических фотографиях цвет почти не видно, а поздние ремонты скрыли его. Реставрация помогла восстановить этот исторический вид.

После завершения работ главной корпус ипподрома сохранил исторический архитектурный образ и стал современным общественным пространством. Специалистам удалось сохранить исторические элементы здания и расширить музей истории ипподрома и коневодства России.

17 сентября Сергей Собянин, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут открыли Центральный Московский ипподром после работ. Мэр столицы назвал это событие большим праздником для всех причастных к конному спорту.

Он отметил, что всю спортивную инфраструктуру ипподрома на Беговой улице возвели заново. Теперь она соответствует всем мировым стандартам, столица вновь может стать центром конного спорта России.

