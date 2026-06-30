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30 июня, 13:53

Город

Денники Центрального Московского ипподрома выставили на торги

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

В Москве выставили на торги денники Центрального ипподрома, в которых можно размещать лошадей, снаряжение для конного спорта и аксессуары для животных. Об этом рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Заявки на участие в торгах можно подать до 6 июля включительно. Сам аукцион состоится 9 июля на онлайн-площадке "Росэлторг". Для участия нужно заранее зарегистрироваться на платформе и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Победители торгов смогут использовать один или несколько из 40 денников в Центральном Московском ипподроме для размещения лошадей, амуниции, лежаков и других вещей.

При этом разместиться в деннике смогут лошади таких пород, как чистокровная верховая, чистокровная английская и чистокровная ахалтекинская, а также орловская рысистая, русская рысистая, американская рысистая и французская рысистая.

Права на подписание контракта на оказание услуги по предоставлению денника могут получить не только физические, но и юридические лица – собственники племенных чипированных лошадей в возрасте от двух и более лет.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что Центральный Московский ипподром после обновления будет одним из лучших в мире. В рамках работ по реконструкции также построят новый конноспортивный комплекс, в который инвестор вложит около 11,35 миллиарда рублей. Объект будет включать в себя три крытых манежа, левады, плац и новые конюшни.

Московский ипподром откроется после реставрации в конце 2026 года

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