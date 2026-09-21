В Подмосковье задержан мужчина за стрельбу из карабина в ходе конфликта

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Полицейские задержали мужчину, который во время уличного конфликта в Красногорске несколько раз выстрелил в воздух из охотничьего карабина. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

Инцидент произошел 20 сентября возле магазина на Заводской улице. Предварительно, между двумя гражданами произошла словесная перепалка. Один из них достал предмет, конструктивно схожий с пистолетом, который у него отобрал находившийся рядом мужчина.

"Правонарушитель скрылся, однако через некоторое время вернулся, держа в руках охотничье оружие, и, приблизившись, сделал несколько выстрелов в воздух", – уточнили в ведомстве.

Мужчину обезвредил очевидец и передал прибывшим сотрудникам полиции. Задержанным оказался местный житель 1987 года рождения. В результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители изъяли травматический пистолет и охотничий карабин, зарегистрированные в установленном порядке. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее неизвестный ранил мужчину из травматического оружия в столичном районе Филевский Парк. Пострадавшего госпитализировали. Как рассказали в правоохранительных органах, конфликт, предварительно, произошел из-за женщины. Злоумышленник выстрелил в оппонента как минимум пять раз.