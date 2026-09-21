Гитарист и основатель New Found Glory Чад Гилберт умер в 45 лет

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/xchadballx

Гитарист и один из основателей американской рок-группы New Found Glory Чад Гилберт умер на 46-м году жизни. Об этом сообщается на странице музыкального коллектива в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Уточняется, что музыкант скончался 20 сентября. Рядом находились его друзья и близкие. У него остались жена и дочь.

Причина смерти при этом не раскрывается. Однако, как утверждает телеканал NBC, в апреле Гилберт заявил о борьбе с онкологией с 2021 года, добавив, что у него рак коры надпочечника четвертой стадии.

По информации СМИ, в последние месяцы коллектив был в турне, два концерта должны были пройти в октябре и ноябре.

New Found Glory основана в штате Флорида в 1997 году. Она выпустила такие композиции, как Vicious Love, Ready and Willing, My Friends Over You, Stay Awhile.

