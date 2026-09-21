16 потенциально опасных медведей ликвидировали в Хакасии

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За прошедшие выходные в Хакасии ликвидировали 16 потенциально опасных бурых медведей. Об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона.

Хищников пришлось уничтожить в окрестностях городов Абазы, Саяногорска и в Аскизском районе. По состоянию на 21 сентября с начала сезона в рамках регулирования численности добыто 115 особей бурого медведя, отметили в ведомстве.

Во всех районах республики введен режим регулирования численности. В населенных пунктах, расположенных в притаежной местности, круглосуточно дежурят оперативные бригады, состоящие из опытных охотников и инспекторов. При обнаружении зверя жителей призвали позвонить в полицию или по номеру 112.

Тем временем в Томской области медведи начали чаще появляться в жилых районах. Из-за этого гражданам рекомендовали временно не ходить в лес. Если встреча с животным произошла, то нельзя бежать и совершать резких движений. Необходимо сохранять визуальный контакт и медленно отходить, не поворачиваясь к хищнику спиной.