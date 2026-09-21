Росздравнадзор опроверг дефицит противоопухолевого препарата капецитабина

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Дефицита противоопухолевого препарата для химиотерапии капецитабина в России нет, поставки идут без перебоев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.

Ранее канал Mash в MAX сообщал, что онкобольные в России жалуются на нехватку капецитабина, который применяют при лечении рака желудка, пищевода и молочной железы. По данным СМИ, только с начала сентября на препарат объявили тендеры на 2,87 миллиона таблеток, минимальная сумма которых составила 163 миллиона рублей.

Пациенты связали ситуацию с задержками поставок и распределением по льготным аптекам и онкоцентрам. Некоторым, как утверждается, неделями не удается получить лекарство по ОМС, поэтому люди покупают его за свой счет.

В пресс-службе Росздравнадзора опровергли эту информацию и заявили, что в аптечных и медицинских организациях находится свыше 77,7 тысячи упаковок препарата. Еще более 230 тысяч упаковок введено в гражданский оборот и находится на складах дистрибьюторов и производителей.

"Все препараты отечественного производства, что обеспечивает бесперебойные поставки лекарства", – уточнили в пресс-службе.

Ранее в Росздравнадзоре опровергали дефицит двух противоопухолевых препаратов: метотрексата и этопозида. СМИ писали, что их не было в аптеках нескольких субъектов России. Но в ведомстве не подтверждали эти данные и указывали, что ситуация с выпуском лекарств в оборот стабильна.

