Росздравнадзор опроверг дефицит противоопухолевых препаратов в России

В Росздравнадзоре опровергли дефицит двух противоопухолевых лекарственных препаратов в стране. В частности, остатки препарата "Метотрексат" составляют более 2,4 миллиона упаковок, а "Этопозид" – более 135 тысяч упаковок, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В СМИ ранее появилась информация, что в аптеках 80 регионов нет препарата для лечения нескольких видов рака "Этопозида", а в 57 субъектах – "Метотрексата". Врачи утверждают, что особенно остро эти препараты необходимы для лечения детского рака.

"По состоянию на текущую дату ситуация с выпуском в гражданский оборот данных онкологических препаратов стабильна, производители выполняют заявленные производственные планы", – прокомментировали ситуацию в Росздравнадзоре.

В ведомстве также добавили, что данные противоопухолевые средства требуют медицинского наблюдения и вводятся в условиях дневного стационара или в стационарных условиях. В основном они закупаются медицинскими организациями напрямую. В случае необходимости регионы самостоятельно проводят закупки.

