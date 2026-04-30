РАН: нейросети помогут в создании мРНК-вакцины от рака

Бум так называемого искусственного интеллекта может помогать ученым в создании персонализированной мРНК-вакцины от рака. Об этом RT заявил молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков.

По его мнению, говорить именно об ИИ пока рано, так как "это не интеллект, а некая программа, которая позволяет оперировать большими массивами данных".

"Но основное время, которое тратится, – это скорее не биоинформатический поиск все-таки, а пробоподготовка, секвенирование", – уточнил Чумаков.

Он указал, что нейросети внесут свой вклад, так как они позволяют быстро оперировать. Хотя, продолжил он, и до них это довольно быстро делалось, но тем не менее это ускорит процесс где-то в сотню раз.

Ранее в России создали персонализированные противоопухолевые мРНК-вакцины и Т-клеточной иммунотерапии. Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что доступность высокотехнологичной медицинской помощи увеличивается – за год этот показатель вырос на 11%.