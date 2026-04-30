30 апреля, 08:12

РАН: нейросети помогут в создании мРНК-вакцины от рака

Бум так называемого искусственного интеллекта может помогать ученым в создании персонализированной мРНК-вакцины от рака. Об этом RT заявил молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков.

По его мнению, говорить именно об ИИ пока рано, так как "это не интеллект, а некая программа, которая позволяет оперировать большими массивами данных".

"Но основное время, которое тратится, – это скорее не биоинформатический поиск все-таки, а пробоподготовка, секвенирование", – уточнил Чумаков.

Он указал, что нейросети внесут свой вклад, так как они позволяют быстро оперировать. Хотя, продолжил он, и до них это довольно быстро делалось, но тем не менее это ускорит процесс где-то в сотню раз.

Ранее в России создали персонализированные противоопухолевые мРНК-вакцины и Т-клеточной иммунотерапии. Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что доступность высокотехнологичной медицинской помощи увеличивается – за год этот показатель вырос на 11%.

"Новости дня": вакцины от рака станут доступны по ОМС

Читайте также


Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

