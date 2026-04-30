30 апреля, 17:44

UPI: потерянный в США кот вернулся в семью через 10 лет

Потерянный в США кот вернулся в семью через 10 лет

Фото: 123RF.com/bestforlater91

В США потерянный кот вернулся в семью спустя 10 лет. Об этом сообщает UPI.

Уточняется, что семья взяла кота по кличке Доджер в 2016 году. В этот момент хозяева планировали переезд во Флориду из Калифорнии. По дороге животное сбежало из автомобиля, и найти его не удалось.

Оказывается, все это время Доджер был неподалеку. В какой-то момент волонтер из местной организации Сидни Шерман отловила нескольких уличных кошек для программы стерилизации, а при проверке выяснилось, что у одного из животных есть микрочип. Данные указывали на владельцев, которые жили в Джорджии.

Шерман отметила, что счастлива, что кот "вернулся туда, где ему и место". Волонтер планировала поездку во Флориду, поэтому лично договорилась о встрече с семьей и передала им кота.

Ранее сообщалось, что потерянный в отпуске кот по кличке Фил сам прошел 250 километров и вернулся домой во Францию. Животному удалось пересечь несколько регионов и государственную границу.

Вероятно, ему это удалось, так как кошки обладают развитой пространственной памятью и способны ориентироваться по запахам, звукам и визуальным деталям.

Читайте также


Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

