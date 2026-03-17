CTV: канадский кот Луи прославился из-за нарушения американской границы

Канадский кот по кличке Луи прославился в интернете благодаря своей привычке незаконно пересекать границу с США, передает CTV.

По данным телеканала, животное проживает в Суррее, Британская Колумбия. Кот почти ежедневно перепрыгивает через пограничный ров, при этом зона охраняется на внедорожниках и вертолетах, а также оборудована камерами слежения.

Хозяйка Луи Дебора Тейт отметила, что ее питомец замечательно ловит змей и мышей, поэтому часто занимается подобной "контрабандой", переправляя добычу через границу.

Ранее жительница Китая потратила 8,8 тысячи юаней (свыше 1,3 тысячи долларов. – Прим. ред.) на поиски кошки, которая никуда не пропадала. Женщина пришла с питомцем в офис подруги и, ненадолго отлучившись, потеряла кошку из виду.

Китаянка обратилась в профессиональную службу поиска домашних животных, однако пока специалисты осматривали здание, сотрудники офиса нашли кошку прямо в помещении.