OC: потерянный в отпуске кот прошел 250 км и вернулся во Францию

Фото: 123RF.com/yuliya123

Потерянный в отпуске кот по кличке Фил сам прошел 250 километров и вернулся домой во Францию. Об этом пишет Oddity Central.

Животное пропало в начале августа 2025 года, когда его хозяева Патрик и Эвелин Сир возвращались во Францию после поездки в дельту реки Эбро в Испании. По пути они остановились в Каталонии, оставив одно из окон машины приоткрытым.

Супруги обнаружили пропажу кота лишь спустя несколько часов, уже во время остановки у озера Жуар. Поиски внутри автомобиля и попытки приманить питомца едой результата не дали.

Пара вернулась в зону отдыха в Каталонии, где в последний раз видели Фила. Они искали кота, подали заявление о пропаже в полицию и даже обратились в местную ассоциацию защиты животных. В результате Патрик и Эвелин решили, что кот пропал навсегда.

Однако 9 января с ними связалась соседка по имени Элен и сообщила, что у нее находится их кот. По ее словам, истощенное животное появилось около месяца назад. Элен отвезла кота к ветеринару на сканирование микрочипа и узнала данные владельцев.

Животному удалось пересечь несколько регионов и государственную границу. Специалисты отмечают, что кошки обладают развитой пространственной памятью и способны ориентироваться по запахам, звукам и визуальным деталям.

