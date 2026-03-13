Минтранс РФ анонсировал модернизацию аэропорта Домодедово

Аэропорт Домодедово будет обновлен, качество обслуживания пассажиров в нем улучшится после покупки авиагавани структурами Шереметьево. Об этом сообщил глава Минтранса России Андрей Никитин в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести".

Министр назвал Домодедово довольно старым аэропортом, который строился с учетом старых реалий. Его технологические системы уже устарели. При этом одним из лучших аэропортов страны он счел Шереметьево, в том числе по сервису.

"Это в определенной степени стандарт для остальных аэропортов, хотя сейчас очень много качественных региональных аэропортов появилось", – сказал глава Минтранса.

В прошлом году Генпрокуратура РФ обратилась в суд в претензией к Дмитрию Каменщику, который был бенефициаром группы "Домодедово", а также к главе наблюдательного совета Валерию Когану.

Ведомство указало, что владельцы незаконно приобрели активы воздушной гавани, а прибыль компаний выводили под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. В результате суд удовлетворил иск и передал авиагавань государству.

Позднее активы группы "Домодедово" купила дочерняя структура Шереметьево ООО "Перспектива". Стоимость сделки превысила 66 миллиардов рублей.

Каменщик подал кассационную жалобу, однако Верховный суд РФ оставил ее без удовлетворения и утвердил решение об изъятии компаний группы "Домодедово".