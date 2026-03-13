Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 11:10

Транспорт

Минтранс РФ анонсировал модернизацию аэропорта Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Аэропорт Домодедово будет обновлен, качество обслуживания пассажиров в нем улучшится после покупки авиагавани структурами Шереметьево. Об этом сообщил глава Минтранса России Андрей Никитин в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести".

Министр назвал Домодедово довольно старым аэропортом, который строился с учетом старых реалий. Его технологические системы уже устарели. При этом одним из лучших аэропортов страны он счел Шереметьево, в том числе по сервису.

"Это в определенной степени стандарт для остальных аэропортов, хотя сейчас очень много качественных региональных аэропортов появилось", – сказал глава Минтранса.

В прошлом году Генпрокуратура РФ обратилась в суд в претензией к Дмитрию Каменщику, который был бенефициаром группы "Домодедово", а также к главе наблюдательного совета Валерию Когану.

Ведомство указало, что владельцы незаконно приобрели активы воздушной гавани, а прибыль компаний выводили под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. В результате суд удовлетворил иск и передал авиагавань государству.

Позднее активы группы "Домодедово" купила дочерняя структура Шереметьево ООО "Перспектива". Стоимость сделки превысила 66 миллиардов рублей.

Каменщик подал кассационную жалобу, однако Верховный суд РФ оставил ее без удовлетворения и утвердил решение об изъятии компаний группы "Домодедово".

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика