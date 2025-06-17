Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта Домодедово государству

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Арбитражный суд Подмосковья принял решение удовлетворить иск Генеральной прокуратуры РФ и передать аэропорт Домодедово государству. Это следует из данных картотеки арбитражных дел, передает Агентство "Москва".

В свою очередь, авиагавань заявила РИА Новости, что после решения суда Домодедово работает в штатном режиме.

В настоящее время аэропорт выполняет все обязательства перед пассажирами и партнерами. Рейсы осуществляются в бесперебойном режиме, по расписанию. Также полноценно обеспечены операционные процессы аэропорта.

Генпрокуратура РФ обратилась в январе этого года в суд с иском к 30 компаниям группы "Домодедово", которые управляют аэропортом.

С 2023 года контролирующий орган инициировал разбирательства с целью изъятия активов у владельцев, которые, по мнению ведомства, приобрели их с нарушением законодательства. Однако, по данным СМИ, компании прошли через смену собственников, в том числе этап национализации и перехода от Росимущества к новым владельцам.

Представители аэропорта заявляли, что строго соблюдают требования законодательства. Несмотря на это, Генпрокуратура РФ потребовала признать ничтожными ряд сделок, в результате которых стратегические предприятия группы компаний "Домодедово" оказались под иностранным управлением.

Выяснилось, что бенефициары группы "Домодедово" Дмитрий Каменщик и Валерий Коган в 2024 году ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг".

Оказалось, что прибыль стратегических компаний выводится из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции, в том числе в обход запретов президента.