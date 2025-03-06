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Генпрокуратура РФ подала иск к отстраненному владельцу "Главпродукта" Universal Beverage Company, пишет ТАСС со ссылкой на данные Арбитражного суда столицы.

"Иски к производству пока не приняты", – уточнили в инстанции.

Ответчиками будут выступать владелец компании Леонид Смирнов, "Главпродукт-инвест", Universal Company 2000 Inc., АО "ВТБ Регистратор", Росимущество, ООО "Промсельхозинвест" и другие.

Ранее Владимир Путин передал во временное управление Росимущества активы компании "Главпродукт", которая считается одним из ведущих производителей мясных, молочных, овощных и рыбных консервов в России.

Изменения внесены в перечень движимого и недвижимого имущества, а также ценных бумаг. Кроме того, в перечень добавлены 100% долей в ООО "Главпродукт", 100% долей в ООО "Балтийский консервный завод", а также доли других компаний, связанных с "Главпродуктом".