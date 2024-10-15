Путин передал активы "Главпродукта" во временное управление Росимущества

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Владимир Путин передал во временное управление Росимущества активы компании "Главпродукт", которая считается одним из ведущих производителей мясных, молочных, овощных и рыбных консервов в России. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, изменения внесены в перечень движимого и недвижимого имущества, а также ценных бумаг. Кроме того, в перечень добавлены 100% долей в ООО "Главпродукт", 100% долей в ООО "Балтийский консервный завод", а также доли других компаний, связанных с "Главпродуктом".

Ранее Жуковский районный суд Калужской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций "Климовского специализированного патронного завода" у частных владельцев в пользу государства. Теперь акции завода, которые ранее принадлежали предпринимателю Борису Краснову (находится в розыске и скрывается за границей), будут переданы Росимуществу.

В "Ростехе" подчеркнули, что бывшие собственники, в руках которых находился мажоритарный пакет предприятия, "выкачивали из завода деньги, практически не вкладываясь в модернизацию и развитие инфраструктуры", что государству необходимо жестко пресекать.

