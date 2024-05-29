Путин разрешил "Ростелекому" выкупить долю Nokia в совместном бизнесе

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Компания "Рестрим", принадлежащая "Ростелекому", получила разрешение выкупить долю Nokia (49%) в российском предприятии "РТК – Сетевые Технологии". Владимир Путин подписал соответствующий указ. Его разместили на портале правовой информации.

Совместный бизнес по выпуску ПО и оборудования для связи был открыт осенью 2019 года. Изначально финская сторона планировала вложить до 10 миллиардов рублей. Однако после начала спецоперации Nokia заявила, что покидает рынок в РФ.

Тогда компания "Рестрим" владела лишь 51% бизнеса, однако теперь у нее будет возможность консолидировать 100%.

Ранее Путин разрешил Экспобанку выкупить 100% акций российского подразделения банковской группы HSBC. Соответствующее распоряжение главы государства было официально опубликовано.

До этого президент подписал указ о передаче акций одного из крупнейших автодилеров страны "Рольф" в управление Росимущества.