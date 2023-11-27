Путин разрешил "ПСК – Новые решения" купить российские активы Caterpillar

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Владимир Путин разрешил ООО "ПСК – Новые решения" купить активы РФ Caterpillar, в том числе завод в Тосно в Ленинградской области. Распоряжение президента размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, компании разрешается приобрести 100% долей Caterpillar. Для совершения указанных в распоряжении сделок дополнительных разрешений не требуется.

Ранее в СМИ появилась информация, что голландская компания Yandex N.V., которая является головной для российского "Яндекса", намерена продать все активы в РФ за один раз.

Отмечалось, что речь идет о продаже не только контрольного пакета акций компании. При этом стороны планируют закрыть сделку до конца этого года, сообщал источник СМИ.

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