Путин разрешил Экспобанку приобрести российское подразделение HSBC

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Владимир Путин разрешил Экспобанку выкупить 100% акций российского подразделения банковской группы HSBC. Распоряжение главы государства появилось на портале правовой информации.

В документе уточняется, что такое решение было принято на основании указа президента № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

Осенью прошлого года банковская группа HSBC приостановила оказание услуг денежных переводов для юридических лиц из РФ и Белоруссии. В кредитной организации пояснили, что такая мера связана с "усложнением регуляторного ландшафта" в международной финансовой области.

СМИ писали, что целью подобного решения стала минимизация операционной подверженности рискам в России и Белоруссии даже в тех областях, где денежные переводы разрешены в соответствии с применяемым законодательством.