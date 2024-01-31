Raiffeisen Bank оценил вероятность продажи российского подразделения

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Продажа Райффайзенбанка более вероятна, чем переформирование российского подразделения в отдельную структуру, сообщил гендиректор Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль.

"Перейдем к следующем слайду, который касается работы нашей российской "дочки". Мы верим, что продажа более вероятна, чем выделение в отдельную структуру. Разумеется, если такие варианты будут нам доступны", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее СМИ писали о планах Raiffeisen Bank International вывести из своего состава российское дочернее подразделение. Уточнялось, что для этого банковской группе следует получить одобрение Европейского центрального банка и США.

Говорилось, что в случае выделения российской дочерней группы в Вене будет зарегистрирована отдельная компания, акции которой будут принадлежать нынешним владельцам ценных бумаг RBI. Вместе с тем организацию в таком случае обязаны полностью признать независимой от материнской группы во избежание санкций.



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