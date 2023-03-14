Фото: ТАСС/Александр Щербак

Райффайзенбанк ввел плату за ведение счетов юридических лиц в долларах и евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию.

Теперь с 20 марта комиссия при сумме остатка на счетах в американской валюте более 50 тысяч долларов или евро на начало дня будет составлять 0,03% в сутки.

3 марта стало известно, что Райффайзенбанк приостановил открытие счетов для новых корпоративных клиентов на территории России. Подобное решение объяснили усилением требований к проверкам и проведению валютных платежей со стороны банков-корреспондентов.

В пресс-службе банка заявили, что организация хочет обеспечить исполнение валютных платежей существующих клиентов в соответствии с требованиями законодательства РФ. При этом, подчеркнули в Райффайзенбанке, изменения не касаются физических лиц.

Кроме того, с 1 февраля банкоматы кредитной организации перестали принимать доллары и евро. Представители Райффайзенбанка заявили, что такое решение связано с числом подобных операций – их стало заметно меньше в последнее время.

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