Минфин США убрал из стоп-листа ряд дочерних структур Сбербанка

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Американское Министерство финансов сообщило, что ведомство исключило из санкционных списков не менее четырех дочерних структур Сбербанка. Об этом информирует сайт Минфина США.

По данным ведомства, все исключенные из стоп-листа структуры зарегистрированы в Казахстане.

Между тем 8 марта стало известно, что суд Евросоюза постановил отменить санкции в отношении Виолетты Пригожиной, которая является матерью основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона ответит на санкционные меры, которые были введены США и Канадой. По ее мнению, Штаты не стесняются использовать любые средства.

Представитель министерства поделилась, что российские контрсанкции будут основаны на принципе взаимности.

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