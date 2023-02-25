Посол России в Оттаве заявил, что у властей Канады не осталось ничего святого

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Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что для нынешних властей Канады не осталось ничего святого в отношениях с Россией. Так он прокомментировал новые санкции, введенные Оттавой, сообщает РИА Новости.

Степанов заявил, что введение санкций против звезды советского хоккея Владислава Третьяка и советских космонавтов Валентины Терешковой и Светланы Савицкой, доказывает циничный подход премьер-министра Канады Джастина Трюдо и выражение русофобской политики Канады.

Третьяк ранее много раз выступал против Канады в качестве вратаря сборной СССР и был включен в зал хоккейной славы в Торонто. Терешкова стала первой женщиной, которая слетала в космос, тогда как Савицкая первая из женщин совершила выход в открытый космос. Все трое на данный момент являются депутатами Госдумы.

"Несмотря на хоккейную дипломатию, несмотря на феминистскую повестку, продвижение образа женщин, которые открывают новые горизонты для человечества, канадское правительство именно этих звезд включает в свой список, чем показывает, что ничего святого в наших отношениях, видимо, не осталось", – написал посол.

Кроме того, Степанов невысоко оценил действенность санкций. Он заявил, что они "попросту никакие".

Ранее сообщалось, что Канада расширила санкции против физических лиц и организаций из России. Под новые канадские санкции подпали ФСО, ФСБ, Главное управление Генштаба, партия "Единая Россия", Государственная дума, Совет Федерации, компания "Ростефтегаз" и другие.

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