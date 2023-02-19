Беженцы из Украины пожаловались в соцсетях на отсталость и архаичность Канады

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На сегодняшний день по программе для беженцев более 100 тысяч украинцев прилетели в Канаду, однако далеко не все из них оказались довольны условиями проживания в этой стране. Свои жалобы они опубликовали в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание.

Так, прибыв в Канаду по бесплатным билетам, переселенцы столкнулись с тем, что искать и платить за жилье им нужно самостоятельно. Отдельные трудности возникают во время поиска работы. Некоторые также жалуются на то, что в Канаде в целом недешевая жизнь.

Один из беженцев сообщил, что без знания языка в стране практически нечего делать. По его словам, даже если брать еду в фуд-банках, денег на жизнь все равно не будет хватать.

Еще одна беженка возмутилась тем, что Канада оказалась, по ее словам, не такой процветающей страной, какой ее показывают в фильмах. Она рассказала, что многие местные жители до сих пор пользуются уличными дисковыми телефонами, оплачивают покупки чеками и пишут бумажные письма.

Помимо этого, переселенцы также пожаловались на высокие налоги, медленную банковскую систему и необходимость обязательно оставлять чаевые в кафе, такси и при доставке еды. Вместе с этим украинцы остались недовольны и местной медициной. По их словам, приема у специалиста можно ждать целый месяц.

Ранее СМИ сообщали о том, что немецкая полиция выгнала среди ночи на улицу трех украинок из приюта для мигрантов в Гамбурге. Сообщалось, что одна из соседок по приюту устроила перепалку с другой, после этого в их палатку без предупреждения зашли сотрудники службы безопасности.

Женщинам пришлось ночевать в парке, в приют их впустили только утром. На следующий день после инцидента в палатке был обыск в поисках алкоголя, однако правоохранители ничего не обнаружили.

До этого стало известно, что власти Израиля прекратят выплачивать ежемесячные пособия украинским беженцам, прибывшим на территорию страны после начала спецоперации.

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