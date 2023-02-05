Группа украинцев попыталась сорвать митинг в Париже, посвященный защитникам Сталинграда

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Группа украинцев попыталась сорвать митинг, который был организован французскими коммунистами в Париже в честь 80-летия победы Советской армии под Сталинградом. Об этом сообщает ТАСС.

Провокаторы с украинскими флагами появились на парижской площади сразу после начала демонстрации и попытались заглушить выступления французских участников мемориальной акции. В ситуацию вовремя вмешались полицейские, которые не допустили прямых столкновений.

После инцидента акция продолжилась. В митинге приняли участие около 100 французских, итальянских и испанских коммунистов, а также представители ассоциаций соотечественников, которые скандировали: "Мы вместе с Россией!", "Нацизм не пройдет!".

В июне прошлого года украинские дипломаты предприняли безуспешную попытку сорвать концерт американской пианистки, уроженки Киева Валентины Лисицы, посвященный Дню России. Мероприятие в Будапеште организовали посольство РФ в Венгрии и Российский культурный центр.

Ранее беженцы из Украины пожаловались на непростые условия труда в европейских странах, в частности в Италии. Как сообщила журналистам одна из беженок, в Италии работника могут обмануть и не выдать зарплату, поскольку в стране много неофициальной занятости, а чтобы получить хорошую должность, нужно заплатить не менее 500 евро посреднику.

Во Франции волонтеры отказались принимать беженцев с Украины

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