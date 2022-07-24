В Запорожье заявили, что на Западе у украинских беженцев изымают детей

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У прибывших в западные страны украинских беженцев начали изымать детей, заявил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.

По его словам, в область поступает информация с просьбой о помощи от жителей Украины, которые покинули страну после начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.

Рогов уточнил, что уже известно о 79 подобных случаях. Больше всего подобных инцидентов, по его словам, происходит в Германии. Речь идет о детях жителей Днепропетровска, Киева и западных регионов. Он добавил, что детей изымают под надуманными предлогами.

"Детей изымают за то, что они не доедают порции, которые им дали, или наоборот – быстро съедают, за очень сильную эмоциональную привязанность к родителям, за то, что мама громко ругала ребенка", – сказал Рогов РИА Новости.

Ранее издание Independent со ссылкой на британское Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило, что педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых были тысячи детей.

По данным правоохранителей, в течение шести недель после начала российской специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР на территорию Польши прибыли не менее 10 мужчин, ранее осужденных за преступления на сексуальной почве против несовершеннолетних. С данными гражданами провели беседу сотрудники иммиграционной службы и правоохранительных органов. После этого всех прибывших в Польшу британских педофилов попросили покинуть страну.