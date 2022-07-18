Украинским беженцам перестанут выделять жилье в Тбилиси

В Тбилиси больше не будут выделять жилье украинским беженцем. Правительство свернет специальную программу после 31 июля.

В Тбилиси подчеркнули, что на выделение квартир всем приезжим в стране попросту не хватит денег и выразили надежду, что средства выделят международные организации при ООН.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.