Клишас предложил демилитаризовать всю Украину после слов о Крымском мосте

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Угрозы Киева атаковать Крым подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, сообщил в телеграм-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
По его словам, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для территории, граждан и инфраструктуры России.
Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что основной целью для поражения будет Крымский мост. Он отметил, что для этого украинские войска должны получить необходимое вооружение из Соединенных Штатов и европейских стран.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что безопасность полуострова гарантирована превентивными мерами, которые принимают ВС РФ. При этом Песков не уточнил, о каких именно мерах идет речь. По его словам, этот вопрос следует адресовать российским военным.
Также сообщалось, что следователи Следственного комитета Российской Федерации даст оценку словам генерала ВС Украины, угрожавшего атаковать Крымский мост
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские специалисты продолжают разминировать Мариуполь – МО РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: