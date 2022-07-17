Клишас предложил демилитаризовать всю Украину после слов о Крымском мосте

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Угрозы Киева атаковать Крым подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, сообщил в телеграм-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для территории, граждан и инфраструктуры России.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что основной целью для поражения будет Крымский мост. Он отметил, что для этого украинские войска должны получить необходимое вооружение из Соединенных Штатов и европейских стран.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что безопасность полуострова гарантирована превентивными мерами, которые принимают ВС РФ. При этом Песков не уточнил, о каких именно мерах идет речь. По его словам, этот вопрос следует адресовать российским военным.

Также сообщалось, что следователи Следственного комитета Российской Федерации даст оценку словам генерала ВС Украины, угрожавшего атаковать Крымский мост

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

